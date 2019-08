Era uma transferência que há algum tempo já se dava como certa na imprensa desportiva, mas só agora foi oficializada pelo clube italiano num comunicado publicado no site oficial e nas redes sociais do clube.

Formado no Sporting CP, Rafael Leão saiu a custo zero para os franceses do LOSC Lille no verão de 2018, marcando 8 golos em 26 jogos.

No comunicado não são especificados os valores envolvidos, mas o MaisFutebol escreve que a transferência ronda os 35 milhões de euros. O mesmo jornal adianta ainda que os leões vão receber um milhão e 50 mil euros devido ao mecanismo de solidariedade.