Com Vieirinha no banco, os forasteiros adiantaram-se no marcador aos 29 minutos, na sequência de um livre, com o central islandês Sverrir Ingi Ingason a recarregar vitoriosamente uma defesa incompleta a um cabeceamento seu.

A igualdade surgiu somente no segundo tempo, em penálti convertido pelo francês Valbuena, aos 64.

José Sá, Ruben Semedo e Daniel Podence foram titulares no Olympiacos, que atravessa uma fase de menor fulgor, pois venceu apenas um dos últimos cinco jogos nas várias competições.

Os rivais somam 28 pontos, mais nove do que os terceiros, o Ofi Creta e o Xanthi.