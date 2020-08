“Thomas Tuchel foi vítima na noite passada de uma entorse no tornozelo esquerdo, com fratura do quinto metatarso, durante uma sessão desportiva”, informou o PSG na rede social Twitter.

A cinco dias do encontro com a Atalanta, no Estádio da Luz, em Lisboa, o técnico germânico deu sequência à onda de azar no clube, que tem lesionados Kylian Mbappé, Marco Verratti, Layvin Kurzawa e Thilo Kehrer.