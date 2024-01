Naomi Osaka, Angelique Kerber e Caroline Wozniacki, antigas número 1 a nível mundial, vencedoras de Grand Slams, são três tenistas que se apresentaram, ao mesmo tempo, num Major depois de uma mais ou menos longa licença de maternidade.

Das três recentes mães regressadas aos grandes palcos competitivos e que pisaram os courts do Open da Austrália 2024, duas delas ficaram pelo caminho logo no primeiro encontro: Osaka e Angie Kerber. A outra, Caroline Wozniacki, passou à segunda ronda e continua a mostrar-se em Melbourne Park.

Curiosamente, é a única, entre as três, que tinha entrado, previamente, num Grand Slam após a pausa na carreira para efeitos de maternidade. Aconteceu na edição 2023 do Open dos Estados Unidos, em agosto e setembro do ano passado, torneio no qual atingiu os oitavos de final, afastada pela norte-americana Coco Gauff.

A dinamarquesa de 33 anos, mãe de dois filhos, suspendeu a presença no circuito de ténis em 2020, após ter participado no Open da Austrália. Regressou ao mesmo Major (wild-card), exatamente quatro anos depois de ter estado no Happy Slam. De lá para cá, duas aparições no ano passado no WTA 1000 de Montreal e WTA 100 de Cincinnati na preparação do Grand Slam norte-americano (US Open).

No Melbourne Park, Wozniacki, a primeira a ir a jogo, ultrapassou na ronda inaugural, por desistência, a semifinalista de 2023, Magda Linette. Vencedora do Open da Austrália de 2018, n.º 252 da WTA, defronta Maria Timofeeva, tenista russa de 20 anos (n.º 170 WTA), vinda do qualifying e em estreia absoluta num Grand Slam.

Se vencer, terá encontro marcado com a vencedora do duelo Alina Korneeva (vinda do qualifying) e a brasileira Beatriz Haddad Maia, número 11 do mundo.

Naomi Osaka, vencedora de quatro Grand Slams, dois dos quais na Austrália (2019 e 2021), despediu-se de Melbourne, uma das suas cidades preferidas, ao fim de 1h26m.

Depois de ter sido mãe em julho do ano passado, no regresso a um Major – Open dos Estados Unidos e Roland Garros foram os dois últimos em que participou, ambos no ano anterior à maternidade —, a atual número 833 da WTA foi afastada na primeira ronda pela francesa Caroline Garcia (19.ª) em dois sets pelos parciais 6-4 e 7-6 (7-2 no tie break). No Rod Laver Arena, a tenista francesa dominou os principais indicadores estatísticos. 13 ases contra 11 de Osaka e 89 de percentagem de pontos ganhos no primeiro serviço (33 em 37).

Antes de voltar ao Open da Austrália, a primeira japonesa a vencer um Grand Slam regressou aos courts na temporada 2024 pela porta australiana, no ATP de Brisbane, primeiro torneio em que participou após a pausa na carreira em setembro de 2022, torneio onde atingiu os oitavos de final, derrotada por Karolina Pliskova.

Angelique Kerber, veterana alemã de 35 anos, vencedora do Open dos EUA e Open da Austrália, ambos no ano de 2016, e Wimbledon (2018), antiga ocupante do topo da hierarquia mundial, entrada para o clube das mães em fevereiro do ano passado, teve igualmente uma curta aparição no regresso à alta-roda competitiva do ténis mundial.

Após 18 meses de ausência, Angie Kerber, número 657 da hierarquia, voltou a pisar os courts em dezembro de 2023 em representação da Alemanha na United Cup. Em Melbourne, na “estreia” do Open de Austrália (a última vez que esteve no torneio australiano foi em 2022, ano em que passou Roland Garros e Wimbledon) foi afastada pela norte-americana Danielle Collins (54.ª WTA), finalista em 2022 do Open da Austrália, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-1, num encontro que durou 1h53m.