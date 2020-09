Dos 126 golfistas do ‘field’, 81 iniciaram a segunda ronda na sexta-feira, mas a trovoada durante a manhã, às 10:05, e o vento forte à tarde, às 16:40, interromperam a competição por duas vezes e apenas três jogadores conseguiram entregar o cartão, sendo que 45 nem chegaram a pisar o campo.

A segunda volta será assim retomada hoje às 08:15 com o português Vítor Lopes no comando, com duas pancadas de vantagem sobre os segundos classificados, o sul-africano Garrick Higgo e o espanhol Carlos Pigem, que ainda não iniciou os segundos 18 buracos.

Entre os 14 portugueses em competição, apenas Stephen Ferreira conseguiu entregar o segundo cartão e, ao contabilizar 142 pancadas (71+71), duas abaixo do Par do campo, está dentro do ‘cut’ provisório, fixado nas duas pancadas acima.

O Open de Portugal, pontuável para a Corrida para o Dubai do Euroepan Tour e para a Corrida para Maiorca do Challenge Tour, distribui meio milhão de euros em prémios monetários e está a ser disputado sem público, devido ao novo coronavírus.