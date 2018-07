Cristiano Ronaldo, LeBron James, Roger Federer, Gianluigi Buffon e Madjer são alguns dos exemplos de atletas com idades acima dos 30 anos que se mantêm no topo.

A evolução da investigação e os conhecimentos que permitem fazer do atleta uma espécie de máquina, testada e controlada pormenorizadamente para alcançar o máximo de rendimento, sempre com a preocupação pela recuperação após o esforço.

O especialista em medicina desportiva Jaime Milheiro justifica a longevidade com três parâmetros essenciais que ajudam à recuperação muscular, casos da “qualidade do sono, a nutrição, e a carga ministrada nos treinos”.

Em declarações à Lusa, o médico destacou, em particular, a importância que o sono tem vindo a ganhar nesta equação na procura da fórmula perfeita: “É à noite, no sono profundo, que produzimos as hormonas que ajudam a regenerar o nosso corpo”.

Ricardo Paulino, fisioterapeuta coordenador da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), corrobora com esta opinião e diz que hoje o seu trabalho centra-se essencialmente na prevenção das lesões e num conhecimento profundo dos atletas para saber o que fazer a cada momento.