A seleção helvética, que apenas tinha conseguido conquistar uma medalha nesta disciplina, a prata de Barbara Blatter em Sydney2000, dominou por completo a prova no percurso de Izu, com Jolanda Neff a triunfar, ao concluir em 1:15:46 horas os 20,55 quilómetros.

Na segunda posição chegou Sina Frei, a 1.11 minutos da compatriota, seguida de Linda Indergand, a 1.19, com a sueca Jenny Rissveds, campeã no Rio2016, a ser apenas 14.ª, a 5.42.

Esta foi a primeira vez que a Suíça conseguiu os três lugares do pódio desde 1936, quando três ginastas suíços conquistaram os três primeiros lugares no exercício do solo.

Nunca nesta modalidade, que entrou para o programa olímpico em Atlanta1996, um país tinha conseguido colocar três atletas nos três lugares do pódio, quer no setor masculino, quer no feminino.

Raquel Queirós foi 27.ª classificada na prova. Na estreia em Jogos Olímpicos, a portuguesa, de 21 anos, acabou a prova a 12.00 minutos da vencedora.

Nesta segunda-feira, o jovem britânico Thomas Pidcock isolou-se nas três últimas voltas, para terminar os 28,25 quilómetros em 1:25.14 horas, com o suíço Mathias Flueckiger a ser segundo, a 20 segundos, e o espanhol David Valero Serrano a ser terceiro classificado, a 34.

O suíço Nino Schurter foi quarto classificado e falhou a quarta medalha olímpica consecutiva, depois do ouro no Rio2016, a prata em Londres2012 e o bronze em Pequim2008.

Quadro de medalhas do 'cross country':

- Femininos:

Ouro: Jolanda Neff (Suíça)

Prata: Sina Frei (Suíça)

Bronze: Linda Indergand (Suíça)

- Masculinos:

Ouro: Thomas Pidcock (Grã-Bretanha)

Prata: Mathias Flueckiger (Suíça)

Bronze: David Valero Serrano (Espanha)