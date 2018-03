Os Indiana Pacers venceram no domingo os Miami Heat por 113-107, garantindo um lugar no ‘play-off’ da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), um resultado que também apurou os Philadelphia 76ers (Sixers).

A vitória dos Pacers, após tempo extra, selou a passagem à fase final do campeonato, com Victor Oladipo (23 pontos, cinco assistências) em destaque na exibição que garantiu a sétima presença no ‘play-off’ nas últimas oito temporadas.

Os ‘Sixers’ continuam o processo de reconstrução e vão participar nas finais pela primeira vez desde a temporada de 2011/12, seguindo no quarto lugar da conferência Este com 10 jogos para o fim da fase regular, um posto acima da equipa de Indiana, cujo resultado apurou a formação de Philadelphia sem jogar.

Já apurados na conferência Este estão também os Toronto Raptors, os Boston Celtics e os Cleveland Cavaliers, enquanto no Oeste estão já confirmados os Houston Rockets e os Golden State Warriors, campeões em título, com três vagas ainda por determinar.