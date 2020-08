"Bruno Costa assinou pelo FC Paços de Ferreira, sendo o segundo reforço para a próxima temporada. O médio, de 23 anos, chega à Capital do Móvel por empréstimo", informa o Paços de Ferreira nas suas redes sociais.

O médio português iniciou a carreira no Feirense, mas fez grande parte da sua formação no FC Porto, integrando a equipa B dos 'azuis e brancos', e, em março de 2018, fez a sua estreia no plantel principal, no encontro a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool (0-0), em Anfield.

Em janeiro deste ano, Bruno Costa rumou ao Portimonense, clube no qual completou 17 jogos.

Bruno Costa é o segundo reforço oficializado pelo Paços de Ferreira para a nova época, iniciada hoje com a realização do primeiro treino, depois do avançado brasileiro Lucas Silva, contratado ao Flamengo.