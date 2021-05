Já com um lugar nas competições europeias garantido, o Paços de Ferreira, que tem sete pontos de vantagem para o Vitória de Guimarães, pode assegurar a quinta posição nesta jornada, enquanto o Marítimo precisa de somar pontos, quando está cinco acima da descida direta e três do ‘play-off’ de manutenção.

Os dois emblemas abrem a jornada a partir das 15:00, em jogo na Mata Real, que antecede a receção do Gil Vicente ao Sporting de Braga, sem vencer há três jogos e que muito dificilmente chegará ao terceiro lugar, de qualificação para a ‘Champions’.

As últimas jornadas ‘castigaram’ a equipa do Sporting de Braga, com um empate com Paços e derrotas com Marítimo e Sporting, deixando os bracarenses a oito pontos do Benfica e quando faltam disputar apenas nove.

A 32.ª jornada, que decorre entre domingo e quarta-feira, tem o grande atrativo de poder coroar o próximo campeão nacional, com o Sporting perto de alcançar o seu 19.º título, uma conquista que lhe escapa desde 2002.

Os ‘leões’ confirmam o campeonato já nesta antepenúltima jornada, se o FC Porto não ganhar na segunda-feira ao Farense (20:15), ou se vencerem em casa na terça-feira o Boavista (20:30).