Numa primeira parte de intenso domínio por parte dos visitantes, o Paços de Ferreira desperdiçou as oportunidades criadas nos primeiros 30 minutos, algumas por mérito da defesa ou da guarda-redes, e a equipa da casa foi acreditando e espreitando o contra-ataque, sempre muito apoiada pelo público presente no campo de jogos do Estreito.

Aproveitando o caudal ofensivo do Paços de Ferreira, a equipa do Águias de Moradal teve uma soberana oportunidade de abrir o marcador à passagem dos 22 minutos, tendo o remate de David Souza sido salvo em cima da linha de golo por um defesa pacense.

O domínio do Paços de Ferreira viria a dar frutos à passagem dos 31 minutos, num remate de fora de área de Uilton, capitão de equipa comandada por Jorge Simão.

No segundo tempo a toada de jogo manteve-se com a equipa da distrital a lutar enquanto teve forças, e com o Paços de Ferreira a materializar o seu ascendente aos 67 e 90 minutos de jogo, com Flávio Ramos e João Pedro a estabelecerem o resultado final.