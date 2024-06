Os Países Baixos entraram hoje a vencer no Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao baterem a Polónia por 2-1, com reviravolta, em encontro da primeira jornada do Grupo D, disputado em Hamburgo, na Alemanha.

Num encontro com arbitragem do português Artur Soares Dias, os polacos, desfalcados do lecionado Robert Lewandowski, marcaram primeiro, por Adam Buksa, aos 16 minutos, mas Cody Gakpo, aos 29, e o suplente Wout Weghorst, aos 83, viraram o resultado. O segundo encontro da primeira jornada do Grupo D realiza-se na segunda-feira, com a França, campeã europeia em 1984 e 2000, a defrontar a Áustria, em Dusseldorf.