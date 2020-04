O comité de apelo da federação grega valida assim a punição do conselho de disciplina, que decidiu retirar sete pontos ao PAOK, orientado pelo português Abel Ferreira e no qual alinha Vieirinha, e 12 ao Xanthi, que conta com os lusos Fabio Sturgeon e Vítor São Bento.

Em causa, o facto de Ivan Savvidis, proprietário do PAOK, deter, por intermédio de um familiar, ações do Xanthi, também a militar na primeira divisão helénica.

Os regulamentos da Liga grega prevêm a descida automática para esta prática ilegal, de um acionista ter interesse em dois clubes, contudo o governo interveio para suavizar a sanção.

A irregularidade foi denunciada em dezembro pelo Olympiacos de Pedro Martins, que terminou assim a fase regular do campeonato com 14 pontos (66-52) de vantagem para o PAOK, que conta apenas mais um ponto do que o AEK de Atenas (51), com com deverá lutar agora por um lugar na Liga dos Campeões.