Na eliminatória dos 200 metros estilos SM8 (deficiência motora), Diogo Cancela retirou mais de dois segundos ao recorde nacional, que já lhe pertencia, e garantiu um lugar na final, agendada para as 18:40 (10:40 de Lisboa).

No Centro Aquático de Tóquio, Cancela nadou a eliminatória em 2.30,08 minutos, fazendo cair o recorde nacional de 2.32,26, que tinha conseguido em maio, nos Europeus disputados no Funchal, e parte para final com o oitavo melhor tempo.

Marco Meneses garantiu presença na final dos 100 metros costas S11 (deficiência visual), depois de ter conseguido o quinto melhor tempo do conjunto das duas eliminatórias.

Meneses, que na sexta-feira foi oitavo na final dos 50 metros livres, com recorde nacional, nadou hoje os 100 metros costas em 1.11,65 minutos.

O chinês Bozun Yang parte para a final, agendada para as 18:10 (10:10 de Lisboa), com a melhor marca, depois de ter cronometrado 1.10,14 minutos.

Nos 100 metros bruços S5, Ivo Rocha cronometrou 1.43,06 minutos, marca que fica abaixo do seu recorde nacional (1.41,35) e assegurou a passagem à final, agendada para as 19:10 (11:10 de Lisboa).