Sobre as regras de distanciamento social e as medias de proteção, a bicampeã europeia de juniores em 2016 e 2017 diz estar a tentar cumprir, reconhecendo que é mais fácil na água, onde “é cada um com a sua onda”.

“Acaba por ser um pouco difícil, porque as pessoas estão de volta ao surf. Temos estado todos com a devida segurança. Não estamos na água uns em cima dos outros e é cada um com a sua onda. Tenho vindo com um amigo, mas não no mesmo carro. Acho que acaba por ser perigoso se vier sozinha, ainda me acontece alguma coisa. Com as regras que nos pediram para cumprir, eu tento cumprir ao máximo”, justificou.

O regresso da competição “acaba por ser o menos importante neste momento”, mas Teresa Bonvalot não escondeu o seus objetivos.

“Ainda está tudo muito incerto, não se sabe nada. É um pouco ingrato. Estamos habituados a ter as provas marcadas, a praticar, a trabalhar para cada uma delas e isto é uma questão muito maior a nível global”, observou.

Para a atleta, de 20 anos, a modalidade “é de altos e baixos e nem sempre vai para lado desejado”, porém o “objetivo enquanto surfista “é juntar-se à elite do mundial e tornar-se uma vez campeã do mundo”.