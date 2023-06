“Depois de duas épocas na capital, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain termina no final da época de 2022/23. O clube agradece calorosamente ao vencedor por sete vezes da Bola de Ouro, e da Supertaça e de duas Ligas de campeão de França”, refere o clube francês em comunicado.

A informação é avançada no dia em que termina a Ligue 1 e já depois de na quinta-feira o treinador ter indicado que seria uma despedida para Messi, embora o clube, em declarações à AFP, ainda tenha desmentido Galtier, dizendo que se expressou mal.

No comunicado de hoje, com o título “Leo, obrigado” [Leo, Merci, no original], o Paris Saint-Germain recorda a história recente de Messi, lembrando que ‘La Pulga’ se estreou em 29 de agosto de 2021 pelo clube, deixando 74 jogos depois uma marca, também, em França.

“Depois de se coroar campeão de França no seu primeiro ano, o número 30 levou para casa a conceituada Bola de Ouro, da France Football, a sétima de uma carreira imensa”, acrescenta o comunicado do emblema gaulês.

Na mesma nota, Messi também agradece as duas épocas em Paris, bem como o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi.

“Quero agradecer ao clube, à cidade de Paris e às pessoas por estes dois anos. Desejo-vos o melhor para o futuro”, disse o argentino.

Na sua mensagem, Nasser Al-Khelaïfi não só agradeceu ao jogador, mas disse que ver o argentino a “inspirar os mais novos” foi uma verdadeira satisfação e que o contributo que teve para o clube e para o campeonato não pode ser subestimado.

O Paris Saint-Germain foi o único clube de Messi enquanto sénior e profissional depois de 20 anos de ligação ao FC Barcelona.

O futuro daquele que é por muitos considerado o melhor futebolista do mundo permanece ainda uma incógnita, com a imprensa a admitir vários cenários, desde uma ida para a Arábia Saudita, onde se encontra Cristiano Ronaldo, um regresso a Barcelona ou até uma experiência nos Estados Unidos.