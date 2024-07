Os encontros Argentina-Marrocos e Uzbequistão-Espanha, ambos às 15:00 locais (14:00 em Lisboa), vão dar o 'pontapé de saída' a uma nova edição de uns Jogos Olímpicos, meia hora antes de Austrália e Samoa disputarem o primeiro jogo de râguebi sevens.

Desta feita com público, depois de, em 2021, com um ano de atraso devido à covid-19, este ter estado afastado de Tóquio2020, os adeptos podem continuar a ver provas na véspera da abertura, com andebol feminino, tiro com arco, futebol feminino e râguebi masculino.

A cerimónia de abertura abre oficialmente os Jogos, na sexta-feira, a partir das 19:00 locais (18:00 em Lisboa), um evento que, ao contrário do habitual, vai decorrer fora de um estádio, mais precisamente nas margens do rio Sena, sendo, por isso, muito aguardada pelos milhares que a vão seguir ao longo do percurso e pelos muitos milhões que a seguirão via televisão.

Mesmo com a cerimónia de abertura, as provas de tiro vão ter as suas primeiras eliminatórias, em Châteauroux, a quase 300 quilómetros de Paris.

As primeiras medalhas vão ser entregues no sábado, nas provas de equipas mistas de carabina a 10 metros e nos saltos para água, com o trampolim a três metros sincronizado feminino.

Com 14 medalhas a ser distribuídas no primeiro dia, três portugueses vão estar em ação: o skater Gustavo Ribeiro (street), os ciclistas Nelson Oliveira e Rui Costa (contrarrelógio de ciclismo de estrada) e a judoca Catarina Costa (-48 kg).

A sempre aguardada final dos 100 metros, o mais mediático evento do atletismo, vai centrar atenções no Stade de France em 04 de agosto, com a final do torneio masculino de basquetebol a disputar-se a 11 de agosto, com uma das mais fortes seleções dos Estados Unidos de sempre a surgir como candidata a estar nesse encontro.

Depois de 18 dias de competição, o 19º e último dia dos Jogos de Paris conhece os últimos 13 de novos 329 campeões olímpicos, culminando com a também tradicional cerimónia de encerramento, desta feita já no Stade de France.

Susana Santos (maratona) e Maria Martins (omnium) encerram a participação portuguesa, num programa olímpico que terá como derradeiro acontecimento a final do torneio feminino de basquetebol às 15:30 locais (14:30 em Lisboa).