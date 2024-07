Uma investigação por provocação ao ódio racial agravado foi aberta após pessoas presentes no sábado no jogo de futebol entre Israel e Paraguai, do torneio masculino olímpico, fazerem gestos antissemitas e exibirem uma faixa com a inscrição "Genocide Olympics", informou neste domingo o Ministério Público francês.

EPA/CAROLINE BLUMBERG