Numa ronda em que se apuravam diretamente as seis primeiras de cada uma das três séries, seguindo as restantes para as repescagens, a atleta do Sporting, 26 anos, foi quinta em 4.04,42 minutos, batendo claramente a sua melhor marca pessoal, que se fixava nos 4.06,04.

A atleta lisboeta, 37.ª nos Jogos Tóquio2020, vai disputar as meias-finais às 19:35 locais (18:35 em Lisboa) de quinta-feira.