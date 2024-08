Na Arena Bercy, no arranque das finais por aparelhos, Biles, que já tinha conquistado o ouro nesta especialidade no Rio2016, somou um total de 15,300 pontos no conjunto dos dois saltos, deixando Rebeca Andrade no segundo lugar, com 14,966, enquanto a também norte-americana Jade Carey assegurou a medalha de bronze, com 14,466.

Simone Biles juntou este título aos que já tinha conquistado em Paris2024 na final do concurso completo por equipas e na final do concurso completo individual, e ainda vai participar nas finais de aparelhos em solo e trave.

Biles, de 27 anos, tem agora um total de sete ouros – três conseguidos em Paris2024 e quatro no Rio2016 –, aos quais junta uma prata e dois bronzes, somando um total de 10 subidas a pódios em Jogos Olímpicos.

Depois de em Tóquio2020 ter abdicado de algumas provas por razões de saúde mental, Biles regressou em pleno em Paris e com o sétimo ouro igualou a checa Vera Caslavska e está apenas atrás da russa Larisa Latynina (nove).