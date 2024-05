A judoca portuguesa Telma Monteiro foi hoje eliminada no primeiro combate dos Mundiais em -57 kg e complicou ainda mais as 'contas' no apuramento olímpico, no qual se encontra fora da zona elegível.

Isenta na primeira ronda em Abu Dhabi, a judoca do Benfica (26.ª do mundo) defrontou a azeri Acelya Toprak (33.ª) e acabou derrotada a 10 segundos do final, após ver um terceiro ‘shido’ (castigo), que determina a desclassificação (hansoku make). Telma Monteiro procurou entrar ao ataque diante de Toprak, a quem tinha já vencido, na única vez que lutaram, em 2021, mas a azeri esteve mais forte na segunda metade dos quatro minutos, com a portuguesa a ser penalizada por passividade ou falsos ataques.