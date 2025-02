Israel confirmou hoje a libertação de 183 palestinianos no âmbito da quinta troca de prisioneiros ao abrigo do acordo de cessar-fogo com o Hamas, que libertou três reféns israelitas.

No total, “183 terroristas foram transferidos de várias prisões em todo o país” antes de serem libertados, disseram os serviços prisionais israelitas num comunicado citado pela agência francesa AFP. O número coincide com o anunciado na sexta-feira pelo Clube dos Prisioneiros, uma organização não-governamental (ONG) palestiniana responsável pela questão. Os prisioneiros foram transferidos para Jerusalém Oriental, para a Cisjordânia ocupada e para Gaza.