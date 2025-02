“Como grande líder espiritual, não apenas religioso mas espiritual, foi um homem da paz, foi um homem da concórdia, foi um homem da capacidade de diálogo”, afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se ao legado do príncipe Karim al Hussaini, que morreu na terça-feira, em Lisboa, aos 88 anos.

O chefe de Estado português falava aos jornalistas à entrada do Centro Ismaili, em Lisboa, onde decorre hoje a cerimónia fúnebre do príncipe Karim al Hussaini (Aga Khan IV), 49.º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas

Entre o legado do príncipe Aga Khan IV, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a decisão “histórica” para a comunidade Ismaili, do ramo xiita do Islão, de criar uma sede em Portugal, nomeadamente em Lisboa, lembrando que essa sede estava ultimamente na Suíça, mas tinha muito peso em países como o Reino Unido e o Canadá, além de uma presença fortíssima na Ásia e em África.

O Presidente da República realçou ainda o contributo do príncipe Aga Khan IV em Portugal como “pioneiro na introdução de robôs e no apoio ao Serviço Nacional de Saúde público na utilização de robôs para cirurgia”, assim como a ajuda em várias obras sociais.

“Na educação, na saúde, na solidariedade social, a comunidade ismaelita, por causa da influência do príncipe Aga Khan, teve nos últimos 10 anos, desde 2015/2016, um peso crescente na nossa sociedade, e nós isso nunca esqueceremos”, expôs Marcelo Rebelo de Sousa.

Referindo que privou “muitas vezes” com o príncipe Karim al Hussaini, o chefe de Estado disse que este líder religioso “sabia tudo sobre Portugal, tudo sobre a vida portuguesa e era um senhor, um homem de outra época, um homem que tinha conhecido figuras de outra época”.

O príncipe Aga Khan IV “foi o mais duradouro líder religioso e espiritual”, apontou Marcelo Rebelo de Sousa, indicando que ele viu passar vários Papas e várias personalidades de todas as confissões religiosas, porque “esteve praticamente quase 80 anos à frente” da comunidade Ismaili, uma vez que “começou muito novo”.

Relativamente ao seu sucessor, o seu filho mais velho, o príncipe Rahim, agora Aga Khan V, que iniciará funções “a partir da próxima terça-feira”, o Presidente da República disse que tem “exatamente a mesma visão” do seu pai, mas com “um estilo diferente”, porque “ainda viajou mais” e “conheceu muitas das comunidades que hoje são diferentes do que eram”.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que o príncipe Rahim é “muito virado” para a juventude, para as novas questões sociais e para a questão “da paz e da guerra e dos entendimentos universais “.

“Vai ser agora o líder espiritual para um mundo que está a nascer”, perspetivou, considerando que Aga Khan V vai continuar o trabalho da comunidade Ismaili, “mas a renovação agora é profunda, porque o mundo está a mudar muito”.

Em relação ao posicionamento em Portugal, o Presidente da República revelou que, “na segunda-feira, o príncipe Rahim já pediu uma audiência e vai a Belém para apresentar cumprimentos e tornando claro que Portugal tem um papel fundamental e um papel diferente na relação com a comunidade ismaelita”.

O príncipe Aga Khan IV, que morreu na terça-feira aos 88 anos, terá uma cerimónia de acordo com as tradições ismaelitas, como a dos demais crentes, simples e centrada em orações que são, em grande parte, recitações de versículos do Corão.

O 49.º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas, nasceu em 13 de dezembro de 1936 na Suíça, cresceu e estudou no Quénia e nos Estados Unidos, e tem ligações ao Canadá, Irão e França, além de Portugal.