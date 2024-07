O tenista português beneficiou da desistência do australiano Alex de Minaur, número seis do mundo, que optou por não competir por estar ainda a recuperar de uma lesão.

No dia em que se estreia em pares ao lado de Nuno Borges (no sexto encontro do dia no Court 14), com quem faz a dupla portuguesa nos Jogos Olímpicos, Francisco Cabral antecipa a entrada na competição olímpica e faz esta tarde a sua própria estreia em singulares em Roland Garros.

Cabral defronta o alemão Jan-Lennard Struff (34.º), no segundo jogo do court 7.

Recorde-se que o atual 81.º do ranking pares do ATP, não joga em singulares desde abril de 2022, não tendo, por isso, ranking. A dupla entrada em campo de Francisco Cabral será acompanhada pelo seu parceiro de court.

Nuno Borges (42.º) entrará igualmente em campo duas vezes hoje. E tudo por causa do adiamento do jogo de singulares frente a Mariano Navone (36.º) adiado ontem por causa da chuva..

Defronta o argentino no terceiro encontro do dia no Court 13 e depois, à noite, sobe aos courts de terra batida de Roland Garros na estreia em pares masculinos ao lado de Francisco Cabral.

Os tenistas portugueses defrontam os irmãos gregos Stefanos Tsitsipas e Petros Tsitsipas.

