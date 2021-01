“Estamos confiantes e vamos para Vila do Conde à procura de dar sequência ao resultado positivo que fizemos na jornada anterior e somar pontos para a nossa caminhada”, afirmou o técnico do emblema algarvio.

Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão à partida que opõe o Rio Ave, 16.º classificado, com 11 pontos, os mesmos que o Portimonense, 14.º, na sexta-feira, às 19:00, no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, em Vila do Conde.

Para o treinador, embora o Rio Ave esteja perto dos lugares de despromoção, “é uma equipa com muito valor que já fez coisas muito boas esta época, nomeadamente na Liga Europa, mas que está a passar por um momento que, certamente, não é aquele que mais deseja em termos de resultados”.

“A qualidade e o valor estão lá e reconhecemos muita capacidade ao nosso adversário”, alertou.

Paulo Sérgio acrescentou que, independentemente da classificação do adversário, é um jogo onde estão três pontos em disputa, e para o qual o Portimonense terá de focar-se para aquilo que são as suas competências.

“Não podemos estar a olhar para a classificação e sim para o que são as nossas competências individuais e coletivas, porque é aí que tem de estar sempre o nosso foco”, sublinhou.

Na opinião do treinador, a vitória na jornada anterior na receção do Farense (2-0) já pertence ao passado, destacando que o importante “foi a conquista dos três pontos, resultado que dá confiança e que cria mais responsabilidades”.

“É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias, mas o último jogo já passou e agora interessa o Rio Ave, onde queremos dar sequência ao que de positivo fizemos no jogo anterior”, destacou.

Para o técnico dos algarvios, a vitória na jornada anterior e o facto do próximo adversário ser o Rio Ave não coloca mais pressão sobre a equipa, até porque, defende, “existe sempre uma pressão elevada”.

“Não pode haver um jogo em que haja mais ou menos pressão, porque ela tem de estar sempre no topo, de forma a que consigamos lidar com ela e não se torne um peso às costas, porque cada jogo tem uma história diferente”, indicou.

Paulo Sérgio acrescentou que tem praticamente todo o plantel disponível para a deslocação a Vila do Conde, exceção para os médios Lucas Fernandes e Pedro Sá, ambos a recuperarem de lesões.

O treinador disse ainda que o médio Everton, que regressou ao clube algarvio por empréstimo do FC Porto, após dois anos a jogar no Japão, e o avançado Bruno Moreira, ex-Rio Ave, apresentados hoje como reforços do Portimonense, já estão às suas ordens e podem ser opção para o jogo de Vila do Conde.