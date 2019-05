Pedro Figueiredo, que conquistou na temporada passada o seu primeiro título no Challenge Tour, ao vencer na Bélgica, garantindo depois a subida ao escalão máximo, o European Tour, e Melo Gouveia, que foi o número um do Challenge Tour em 2015, vão representar a equipa lusa na prova, que decorrerá em 07 e 08 de junho, no Oitavos Dunes, em Cascais.

De acordo com comunicação do gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Golfe, por ser o país organizador, Portugal beneficiou de um ‘wild card’ (convite).

“Estou muito entusiasmado com o GolfSixes em Cascais. Para mais, perto de Lisboa, onde cresci e ainda vivo. É um torneio divertido, que se revelou bem popular entre os jogadores e os adeptos nos seus primeiros dois anos. Não tenho dúvidas de que o público português irá adorá-lo. Espero que o Ricardo e eu possamos proporcionar bons espetáculos, para encorajar os mais jovens a praticarem golfe”, disse Pedro Figueiredo, de 27 anos.

Ricardo Melo Gouveia, que se tornou em 2016 no primeiro e único português a entrar no top-100 do ranking mundial, afirmou: “Estou mesmo motivado por jogar ao lado do Pedro no GolfSixes Cascais. Será a primeira vez que iremos jogar juntos desde que passámos a profissionais e tenho a certeza de que irá trazer-nos de volta alguns dos bons momentos que passámos juntos como amadores.”