O português Pedro Figueiredo subiu hoje ao terceiro lugar do Troféu Rolex de golfe, prova a decorrer em Genebra até sábado, enquanto o outro luso presente na prova, José-Filipe Lima, baixou ao 32.° posto.

Na terceira volta ao circuito, Pedro Figueiredo entregou um cartão com cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) e dois 'bogeys' (uma pancada acima do Par do buraco), com um total de 205 pancadas.

Já Filipe Lima precisou de 74 pancadas para completar o circuito, tendo hoje entregado um cartão com três 'birdies', três 'bogeys' e um duplo-´bogey´ (duas acima), caindo assim oito lugares na classificação.

O alemão Marcel Schneider lidera agora a prova com 199 pancadas, em igualdade com o finlandês Kim Koivu, jogador que liderou isolado nas duas primeiras voltas.