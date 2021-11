O lateral direito, que saiu logo aos 17 minutos do jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, também não treinou, e é, a par de Tiago Tomás, que continua a fazer tratamento à respetiva lesão, baixa nos ‘leões’.

No treino de hoje, o treinador Rúben Amorim contou com os jogadores que não foram titulares frente ao Besiktas, enquanto os que estiveram de início na partida frente aos turcos fizeram “apenas trabalho de recuperação”.

O campeão Sporting, líder da I Liga, em igualdade pontual com o FC Porto, visita no domingo o Paços de Ferreira, 10.º classificado, em jogo da 11.ª jornada do campeonato.