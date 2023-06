“Não podia estar mais contente por voltar a um clube em que fui muito feliz e no qual joguei 11 anos [entre 2007 e 2018], esta é a minha casa”, referiu o ponta direita, de 33 anos, que passou os últimos cinco no campeonato francês.

Pedro Portela esteve três épocas ao serviço do Tremblay, de 2018/19 e 2020/21, após o que cumpriu duas temporadas no HBC Nantes, de 2021/22 a 2022/23, tendo conquistado uma Taça de França, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

“Chego focado em ajudar um grupo unido e jovem, com vontade de trazer de volta o troféu de campeão nacional. Sou um jogador ambicioso, que gosta de ganhar títulos, e espero começar o meu regresso como acabei a primeira passagem pelo Sporting”, disse, em declarações divulgadas pelos ‘leões’.

Portela, que assegurou que o Sporting irá lutar por todas as competições, despediu-se de Alvalade em 2018 como campeão (título que também conquistara em 2016/17), após já ter ganho duas taças Challenge, três taças de Portugal e uma Supertaça pelos ‘leões’.

“Tenho acompanhado bastante esta equipa e estou feliz por juntar-me a um projeto ambicioso [liderado por Ricardo Costa] que quer ganhar títulos”, adiantou o andebolista, que na primeira passagem pelo clube marcou 1.761 golos em 405 jogos.

Os dois campeonatos nacionais conquistados durante essa primeira passagem por Alvalade foram os momentos que o internacional português viveu de “forma especial”, principalmente o segundo, por ter sido na primeira época do Pavilhão João Rocha.

O jogador, que regressa “mais experiente, mas com a mesma ambição e forma de trabalhar”, tem sido também uma peça importante na seleção nacional, pela qual disputou um Europeu, dois mundiais e uns Jogos Olímpicos.

O diretor do andebol do Sporting, Carlos Carneiro, que partilhou durante três épocas o balneário com Pedro Portela (2015 a 2018), afirmou estar “muito contente” pelo regresso de um atleta que conhece “bem”.

“Sempre foi um exemplo dentro e fora de campo, é o que costumo chamar de um relógio suíço. Treina e joga sempre a 200% com uma qualidade muito alta. Estamos muito contentes pela vontade dele e por tê-lo connosco porque abdicou de algumas coisas para regressar”, concluiu o antigo andebolista.