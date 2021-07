“O pontapé de saída da nova época foi dado pela Allianz Cup! A competição está na sua 15.ª edição e está cada vez mais viva e pujante. Hoje, assinalamos também o início daquela que sabemos ser a época que vai marcar o regresso do futebol profissional à normalidade”, lançou o dirigente através da rede social Facebook.

E acrescentou: “Uma recuperação que sabemos ser gradual e em que começaremos as nossas competições – Liga Portugal Bwin e Liga Portugal 2 – ainda com limitações, mas com a firme convicção de que terminaremos a época com os estádios cheios. Essa é, sem qualquer dúvida, a nossa ambição”.

Segundo Pedro Proença, “o futebol só faz sentido com adeptos”, sublinhando os esforços feitos pela Liga de clubes para o regresso dos fãs aos estádios.

“É, sobretudo por isso, que temos lutado tanto para que regressem ao lugar onde pertencem. Sabemos que esse dia está cada vez mais perto”, vincou.

O Marítimo e Nacional vão poder receber adeptos até 50% da capacidade dos seus recintos desportivos mediante a apresentação de teste negativo à covid-19, após norma publicada pela Direção Regional da Saúde (DRS) da Madeira.

“O acesso ao público está limitado até 50% da capacidade de cada estádio sendo que a entrada dos espetadores está sujeita à obrigatoriedade de apresentação de um teste rápido de antigénio realizado nas 48 horas que antecedem o início de cada evento desportivo”, pode ler-se na circular normativa publicada esta quarta-feira pela autoridade regional.