A avançar com a recandidatura, Pedro Proença gostaria de ter apoio de vários clubes e o Marítimo é visto como um exemplo.

“A Liga conta ter o apoio do suporte do futebol profissional, em que o Marítimo é uma referência no panorama em Portugal. O mais importante é a estratégia e o projeto que possa existir de forma que os próximos quatro anos possam cimentar o que tem sido feito nos últimos tempos”, referiu.

A presença nas galas do Marítimo já se tornou habitual para o presidente da Liga, que deixou um elogio à estrutura do emblema madeirense e à sua sustentabilidade no principal escalão.

“É uma gala regular de um clube histórico, como o Marítimo, e, portanto, a Liga tinha de estar presente, naquilo que é uma das suas linhas condutoras e que temos querido nas competições profissionais: um clube organizado, profissional, que soube evoluir, não só em termos humanos, mas também em infraestruturas”, salientou.