O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, vai integrar o Comité para o Futebol da UEFA, no âmbito da cooperação entre a Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL) e o organismo europeu.

O anúncio feito hoje pela EPFL – apesar de a decisão emanar do congresso da UEFA, realizado em 25 e 26 de fevereiro, em Bratislava – dá conta de “uma nova era de cooperação” entre os dois organismos, que “se reflete na inclusão oficial de representantes das ligas europeias na estrutura da UEFA”.

O presidente da EPFL, o sueco Lars-Christer Olsson, passou a ser membro do Comité Executivo da UEFA, o órgão de cúpula do organismo regulador do futebol europeu, no qual o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, tem assento como vice-presidente.