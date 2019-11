Os ‘azuis’ vão encarar o jogo “com seriedade máxima” e em busca de “afirmação”, com o treinador a rejeitar qualquer tipo de vantagem por ter tido mais um dia de descanso em relação aos ‘castores’, que perderam na receção ao Sporting (2-1), na quinta-feira, um dia após a visita do Belenenses SAD ao terreno do Vitória de Guimarães.

“Vão estar duas equipas competentes em campo. [A estratégia] Passa por afirmar a nossa ideia de jogar e não termos qualquer tipo de receio com ou sem bola. Nem sempre as coisas saem como queremos, mas tentamos jogar como gostamos e como acreditamos ser o caminho do sucesso”, afirmou.

A rotatividade apresentada nos últimos jogos também foi desvalorizada por Pedro Ribeiro, que garantiu escolher sempre “os melhores jogadores preparados” e que, no plantel, há “muita motivação” para encarar o jogo de segunda-feira.

“Não gosto da palavra rotatividade, gosto de ir para o jogo com os melhores jogadores preparados. A única coisa que faz sentido no futebol é a equipa que entra em campo ser a mais competente possível. Podemos ver um Belenenses a acreditar, como acredita sempre, que tem todas as condições para conquistar os três pontos”, concluiu.

O Belenenses SAD, 14.º classificado, com oito pontos, recebe o Paços de Ferreiro, 17.º e penúltimo, com cinco, na segunda-feira, em jogo agendado para as 19:00, no Estádio Nacional, em Oeiras.