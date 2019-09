O tenista Pedro Sousa foi hoje derrotado no último encontro de singulares e Portugal perdeu por 3-2 com a Bielorrússia, na eliminatória do Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, que decorreu em Minsk.

No piso rápido do Republic Olympic Tennis Center, o lisboeta e 123.º colocado no 'ranking' ATP, que foi chamado para substituir João Domingues, não encontrou argumentos para superar Ilya Ivashka (135.º ATP), que venceu o encontro decisivo em dois 'sets', por 6-4 e 7-6 (7-4), em uma hora e 42 minutos. Bastaram dois 'breaks', um em cada 'set', contra o único de Pedro Sousa, na segunda partida, para Ivashka conquistar o seu nono triunfo na prova e sentenciar o apuramento da Bielorrússia para a fase de qualificação da Davis Cup Finals 2020. Na sequência da derrota, a seleção nacional vai disputar o 'qualifying' de manutenção no Grupo I da Taça Davis, em março do próximo ano.