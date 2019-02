O tenista português Pedro Sousa foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio de São Paulo, no Brasil, ao perder com o chileno Christian Garin, em dois 'sets'.

O número dois nacional e 101.º do mundo foi batido pelo chileno, 92.º do 'ranking' ATP, por 7-6 (7-3) e 6-2, em uma hora e 22 minutos. Pedro Sousa caiu pela terceira vez esta temporada, em outras tantas oportunidades, na primeira ronda de um torneio do circuito ATP. Em prova, está também João Sousa, que na terra batida de São Paulo tem o estatuto de primeiro cabeça de série, algo que nunca um português tinha conseguido num torneio ATP. O vimaranense está isento da primeira ronda e na segunda vai defrontar o vencedor do encontro de terça-feira entre o norueguês Casper Ruud, 108.º jogador mundial, e o 'wild card' (convidado) brasileiro Thiago Monteiro, 120.º.