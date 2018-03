Uma mensagem de despedida do mundo do futebol na página oficial de Facebook do internacional argelino deixou todos surpreendido. Esta manhã o Leicester veio esclarecer que tudo não passou de um ato de pirataria da autoria de "alguém com demasiado tempo livre".

O Leicester City já veio descansar os seus adeptos: a publicação que surgiu na página oficial da rede social Facebook de Riyad Mahrez, por volta da meia-noite (hora de Lisboa) era falsa.

O anúncio da reforma de Mahrez foi resultado de um ato de pirataria de "alguém com demasiado tempo livre", disse o clube da Premier League ao Independent. O emblema inglês afirma ainda que está a trabalhar de perto com o Facebook para remover a publicação da página da estrela argelina que conta com mais de um milhão de seguidores.

A mensagem - “Após ter falado com vários médicos, decidi afastar-me do futebol. À medida que o meu tempo como jogador chega ao fim, gostaria de dizer algumas palavras. Quero agradecer a todos pelo carinho e apoio demonstrado nesta incrível cidade. Estarão sempre no meu coração" - foi inicialmente colocada em dúvida pela imprensa inglesa devido ao timing - o extremo tem reencontrado o seu espaço na equipa após algumas divergências internas, alegadamente, relativas à última janela de transferências - e pelo facto de este ter treinado sem limitações na passada terça-feira. No entanto, só esta manhã é que o Leicester, após falar com Riyad, confirmou que a publicação era falsa.

Numa espécie de resposta, o Leicester inaugurou o dia nas suas redes sociais com uma publicação do seu site oficial relativa ao argelino onde são elogiados os números do "mago argelino" que na última jornada deu a vitória ao antigo campeão inglês no último minuto, frente ao Bournemouth, com um golo de livre direto.

Riyad Mahrez ingressou no Leicester em janeiro de 2014, proveniente do Le Havre, da segunda divisão francesa.

O argelino foi um das ‘pedras nucleares’ da brilhante época de 2015/16 do Leicester, que conquistou o título contra todas as previsões e superando as grandes equipas e crónicos candidatos.