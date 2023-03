A sessão comandada por Martínez está agendada para as 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na sua primeira convocatória, o treinador de 49 anos operou a estreia de Diogo Leite e chamou também Gonçalo Inácio, assim como os ‘veteranos’ Pepe (40 anos) e Cristiano Ronaldo (38).

Contudo, o central do FC Porto falhou os últimos jogos dos 'dragões', devido a lesão, e acabou por ser excluído no domingo da lista dos convocados da seleção, reduzida assim a 25.

“Pepe foi dispensado do estágio que a seleção nacional ‘AA’ inicia na Cidade do Futebol para preparar a dupla jornada que marca o início da fase de qualificação do Campeonato da Europa que se disputa na Alemanha em 2024”, anunciou a FPF no seu site oficial.

Segundo a FPF, o central de 40 anos “foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e assim dispensado da convocatória”.

Pepe não participou este domingo, devido a lesão, no encontro que o FC Porto disputou no reduto do Sporting de Braga (0-0), para a 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.