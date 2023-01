O central, de 39 anos, é um dos quatro jogadores que constam do boletim clínico dos ‘dragões’, divulgado no sítio oficial na Internet, em conjunto com Zaidu, que efetuou treino condicionado, Francisco Meixedo e Evanilson, ambos ainda em fase de tratamento das respetivas lesões.

O FC Porto, campeão nacional, está a preparar o jogo frente ao Casa Pia, da 15.ª jornada da I Liga (sábado, às 20:30, no Estádio Nacional).

Os ‘azuis e brancos’ voltam a treinar na sexta-feira, a partir das 10:30, no Olival, antes da conferência do treinador Sérgio Conceição, às 12:00, de antevisão do encontro com os lisboetas.