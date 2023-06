Para a quarta jornada do Grupo J de apuramento para o Euro2024, Pepe aparece junto a Danilo e Rúben Dias no grupo de três centrais, com António Silva a iniciar a partida no banco de suplentes.

No Estádio Laugardalsvöllur, na frente de ataque, Rafael Leão vai fazer companhia a Cristiano Ronaldo, ‘roubando’ o lugar da João Félix, no encontro que vai assinalar a internacionalização 200 do capitão da seleção nacional.

No meio campo, Rúben Neves é o substituto de Palhinha, que ficou fora da lista de 23 jogadores finais, com Bruno Fernandes e Bernardo Silva a manterem-se intocáveis nas escolhas do selecionador nacional.

Destaque ainda para a inclusão de Diogo Dalot, que deverá fazer a ala direita, com Cancelo a rumar para a esquerda e Raphael Guerreiro para o banco de suplentes.

Na baliza, como esperado, estará Diogo Costa.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45 (18:45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das ‘quinas’ lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, no quarto e quinto lugar, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último com zero.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.