O central Pepe, do FC Porto, falhou as últimas duas convocatórias, o médio Matheus Nunes, do Manchester City, não entrava nas opções desde março, enquanto o extremo Bruma, do Sporting de Braga, não era chamado à equipa das ‘quinas’ desde 2019, então ainda sob o comando de Fernando Santos.

Em sentido inverso, saíram das opções Danilo Pereira e Raphaël Guerreiro, ambos por lesão, tal como Pedro Neto.

A seleção nacional defronta o Liechtenstein na quinta-feira, às 19:45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Em 16 de outubro, em Zenica, Bósnia-Herzegovina, Portugal conquistou pela quarta vez na sua história um grupo de apuramento para um Europeu de futebol, número esse que sobe para oito contando com as fases de qualificação para fases finais de mundiais.

Com a goleada imposta na Bósnia-Herzegovina (5-0), num encontro em que já entrou em campo com o apuramento garantido, a seleção nacional assegurou o primeiro lugar do Grupo J após oito jornadas, e com ainda duas para disputar, algo que, no passado, no caminho para europeus, só tinha conseguido por três vezes.

Portugal lidera a ‘poule’ com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha.

Lista dos 26 convocados:

– Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

– Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Pepe (FC Porto), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing) e Gonçalo Inácio (Sporting).

– Médios: Palhinha (Fulham, Ing), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (Al Nassr, Ara), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra) e Matheus Nunes (Manchester City, Ing).

– Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (FC Barcelona, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Bruma (Sporting de Braga).