“A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia que chegou a acordo com o Olympiacos FC para a transferência do jogador Pêpê Rodrigues para o atual campeão grego. Para além da verba acertada entre as partes, o contrato prevê ainda prémios por desempenho e o Vitória reserva também uma percentagem de mais-valias numa futura transferência”, refere o clube em comunicado, sem adiantar os valores envolvidos na transferência,

Depois de ter efetuado a sua formação no Benfica e de uma passagem por empréstimo ao Estoril Praia, Pêpê Rodrigues esteve nas duas últimas temporadas em Guimarães, tendo participado em 66 jogos.

Na última época, o médio alinhou em 46 jogos, apontando cinco golos.

O Olympiacos também confirmou a contratação do jogador, revelando que assinou um contrato válido por quatro temporadas.

Para além do técnico Pedro Martins, a equipa grega conta com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Cafú.