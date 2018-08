O treinador do Sporting, José Peseiro, confirmou hoje que o avançado holandês Bas Dost não recuperou de lesão, ficando assim impossibilitado de defrontar no sábado o Benfica, na terceira jornada da I Liga de futebol.

“Não vai estar presente e vamos ter outras alternativas. Eu confio [nelas], a nossa equipa confia e os adeptos também”, esclareceu o técnico, em conferência de imprensa.

O ponta de lança saiu lesionado ao intervalo do jogo com o Vitória de Setúbal, em Alvalade, tendo sido confirmada após o encontro, que os 'leões' venceram por 2-1, a lesâo. Peseiro revelou também que já sabia deste o início da semana que não podia contar com o atleta.

“Desde segunda ou terça-feira que sabíamos que o Bas muito dificilmente jogava e preparámos outras dinâmicas e soluções. Não vale a pena estar a alimentar, porque temos um plantel em qualidade e quantidade”, concluiu.

No sábado, o Sporting desloca-se ao Estádio da Luz, pelas 19:00, para defrontar o Benfica, em encontro da terceira jornada da I Liga de futebol.