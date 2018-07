“Sou treinador de todos os sportinguistas. O meu foco é construir uma boa equipa, treiná-la bem e vencer o primeiro jogo do campeonato. Compreendo tudo o que é a vontade de quem quer ser presidente do Sporting e continuo o mesmo para aqueles que não entenderam dar o meu nome como treinador do Sporting. Sou treinador do Sporting, assinei por um ano com mais um de opção, mas não ligo nada a isso”, afirmou José Peseiro.

Na primeira conferência de imprensa realizada esta época – na Academia de Alcochete -, que serviu de antevisão do jogo de apresentação dos ‘leões’, diante do Marselha, no sábado (20:30), o técnico não se coibiu de abordar os diferentes temas da atualidade ‘verde e branca’, entre os quais a luta pelo título.

“O Sporting parte em desvantagem, mas, por exemplo, o (Lewis) Hamilton partiu em 14.º (no último Grande Prémio de Fórmula 1) e acabou por ganhar, porque aconteceram várias coisas aos candidatos”, referiu.

De resto, Peseiro lembrou que, devido à instabilidade que se viveu no clube, há processos de contratações por resolver: “Não queremos resolver as coisas de forma desesperada. Queremos jogadores que venham adicionar mais qualidade à equipa. Não estamos no mesmo ponto das outras equipas, mas isso não nos intimida. É a nossa realidade e aceitamo-la como tal.”

Entre as indefinições estão os casos de Battaglia e Rafael Leão, jogadores que rescindiram contrato, mas que “serão bem-vindos”, caso regressem a Alvalade. Ainda assim, José Peseiro vincou que o Sporting não pode esperar muito mais pelos jogadores.

“São bons jogadores, com competência para estar no Sporting, fazem bom balneário. Se vierem, são bem-vindos. Até ao próximo domingo tem de se resolver. Do lado de lá (dos jogadores) também há que reconhecer a perseverança e paciência de quem comanda o clube”, disse.