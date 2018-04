O treinador do Moreirense, Petit, assumiu esta sexta-feira a vontade de conquistar pontos no terreno do Marítimo, no domingo, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, para "ficar mais perto da permanência".

"Podemos conquistar pontos fora e podemos ficar mais perto do objetivo", disse Petit, na conferência de imprensa de antevisão da partida. O Moreirense ocupa a 13.ª posição com 28 pontos, os mesmos que o Vitória de Setúbal e Paços de Ferreira, 14.º e 15.º classificados, respetivamente, e mais quatro do que o Feirense, primeiro clube em zona de despromoção. Já o Marítimo segue em sexto com 43 pontos, os mesmos que o Rio Ave, que é quinto. O treinador dos minhotos reconheceu que os objetivos das duas equipas "são diferentes" e descreveu o emblema madeirense como "um adversário muito forte", que esta época apenas perdeu duas vezes em sua casa (com o Chaves por 2-1, na 16.ª jornada, e com o Portimonense por 3-0, na 21.ª). O técnico admitiu ainda “dificuldades” decorrentes do clima da ilha, enaltecendo a necessidade de conquistar pontos para alcançar algum alívio na classificação. "Fazemos muitas contas, mas pensamos jogo a jogo. Com 31 pontos ficaremos muito mais perto da permanência, havendo, ainda, muitos confrontos diretos entre equipa a jogar pela mesma meta", disse. Moreirense e Marítimo defrontam-se no domingo, pelas 16:00, no Funchal. Partilhar