De acordo com o boletim clínico do Valencia, Cristiano Piccini, de 26 anos, que deixou a cidade desportiva de Paterna de ambulância, vai ser operado nas próximas horas.

O clube não apontou o tempo de paragem previsto para Piccini, que se transferiu para o Valencia proveniente do Sporting, clube que representou em 2017/18.

O Valencia, do português Gonçalo Guedes, ocupa a 17.ª posição da I Liga espanhola, com um ponto nos dois jogos realizados: empate a 1-1 com a Real Sociedad e derrota por 1-0 com o Celta de Vigo.