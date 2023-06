“É o título que falta e vamos lá tentar trazer o título que falta e representar o nosso país da melhor maneira”, assumiu o atleta, durante a apresentação da Missão portuguesa aos Jogos Europeus, que se disputam em Cracóvia e na região de Malopolska, na Polónia, de 21 de junho a 02 de julho.

Pichardo referiu também que esta competição vai servir para preparar os Mundiais de atletismo, de 19 a 27 de agosto, em Budapeste.

“Acho que toda a competição que seja antes do Campeonato do Mundo vai ajudar sempre. É uma forma de medir como estamos e ver como podemos chegar ao Mundial da melhor maneira”, afirmou.

Nos Jogos Europeus, vão ser disputados os Europeus de equipas, com Portugal na I Divisão, mas serão atribuídas medalhas individuais aos melhores – somatório das várias divisões.

Na Polónia, o ouro nas provas individuais de tiro com armas de caça garante uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris2024, algo que Maria Inês Barros, recente vencedora de fosso olímpico na Taça do Mundo do Cairo, tem em vista.

“As expectativas são sempre as melhores, tentar chegar lá e fazer o nosso melhor. O meu objetivo é claro a quota, mas vou tentar fazer isso por etapas. Tentar fazer o melhor resultado, tentar entrar nas finais e a partir daí disputar a quota”, afirmou.

Em estreia nos Jogos Europeus vai estar a seleção feminina de futebol de praia, com o selecionador, o ex-jogador Alan Cavalcanti, a olhar para o pódio.

“Espero que possamos ter uma prestação espetacular. Meu objetivo quando jogava sempre foi o de ganhar. Não temos outro objetivo sem ser o ganhar uma medalha para Portugal”, assumiu.

Portugal vai estar representado por 210 atletas em 23 modalidades na terceira edição dos Jogos Europeus.