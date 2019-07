Com um salto de 17,53 metros à quarta tentativa, Pichardo conseguiu a sua melhor marca do ano e derrotou o norte-americano Christian Taylor, campeão olímpico e do mundo, que foi segundo, com 17,19.

Na terceira posição ficou Hughes Zango, do Burquina Faso, com 16,88 metros, enquanto Nelson Évora foi sexto classificado, com 16,37, longe dos 17,13, que conseguiu há uma semana no Mónaco.