Sophia Flörsch, de apenas 17 anos, é uma das cinco pessoas que continuam hospitalizadas no Hospital São Januário em Macau, na sequência de vários acidentes que ocorreram no Grande Prémio, que decorreu de quinta-feira a domingo, informou a equipa médica do hospital durante uma conferência de imprensa.

A jovem piloto, que fazia a sua estreia no Grande Prémio de Macau, despistou-se na terceira das 15 voltas da prova e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os ‘rails’ de proteção na abordagem à curva do Hotel Lisboa.

Sophia Flörsch esteve no bloco operatório do Hospital São Januário a ser operada desde as 10:00 (02:00 em Lisboa), durante cerca de seis horas.

“Como a paciente é muito jovem, a operação cirúrgica foi feita com muita atenção", sendo que "a operação foi bem-sucedida e os procedimentos foram favoráveis”, informou o chefe do serviço de ortopedia do hospital, Lau Wai Lit.