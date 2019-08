O acidente verificou-se na segunda volta da prova e envolveu ainda o japonês Marino Sato e o norte-americano Juan Manuel Correa, tendo este último sido transportado para o hospital vítima de fraturas nas pernas.

A prova foi cancelada após o acidente.

Segundo comunicado da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Hubert chegou a ser transportado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu, avança a agência France-Presse (AFP).

A prova de fórmula 2 disputava-se no âmbito do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, 13.ª prova do campeonato do mundo e que decorre este fim de semana no circuito de Spa-Francorchamps.

Nascido em Lyon em 22 de setembro de 1996, Anthoine Hubert foi campeão francês de F4 em 2013 e de GP3 Series no ano seguinte. Era também piloto de testes da Renault, lembra a AFP.

(Notícia atualizada às 19h32)