Miguel Oliveira estará aos comandos de um Porsche 992 GT3 Cup, juntamente com José Maria Marreiros, que habitualmente compete no Campeonato de Espanha de GT.

“Foi inesperado o convite para participar na Porsche Cup C6 Bank, mas, obviamente, é uma grande honra estar com tantos campeões em pista. Vou para o fim de semana com o intuito de me divertir e dar espetáculo para o público a fazer o que mais gosto, que é competir, numa modalidade que não me é desconhecida, mas que não é a minha. Estou muito contente, espero que tudo corra pelo melhor e seja um grande evento”, afirmou Miguel Oliveira.

Com o piloto português da Trackhouse estarão nomes como o de António Félix da Costa, Rubens Barrichello, Toni Kanaan ou Nelsinho Piquet.

José Maria Marreiros sublinha que participar na Porsche Cup ao lado de Miguel Oliveira é a concretização de um sonho.

“Desde que vi o meu pai participar nesta competição, cá em Portugal e no Brasil, que tinha o objetivo de competir nela. É um campeonato muito profissional e competitivo e, portanto, será um marco no meu crescimento enquanto piloto. Estrear-me ao lado do Miguel é um sonho, dado que é um ídolo, e também um amigo”, sublinhou o piloto de 22 anos.

A prova terá 300 quilómetros (pouco mais de 2:30 horas) e decorre a 21 e 22 de junho.